Китайский пловец Цинь Хайян побил мировой рекорд

Китайский пловец Цинь Хайян завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке.

Результат китайского спортсмена составил 2 минуты 5,48 секунды. Таким образом, Хайян установил мировой рекорд. Прежнее мировое достижение принадлежало австралийскому пловцу Заку Стабблти-Куку (2 минуты 5,95 секунды) и было установлено на чемпионате Австралии в мае 2022 года.

Стабблти-Кук стал вторым в финальном заплыве и отстал от победителя на 0,92 секунды. Бронзу на этой дистанции завоевал представитель США Мэтт Фэллон, проигравший китайскому спортсмену 2,26 секунды.