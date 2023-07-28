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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Китайский пловец Цинь Хайян побил мировой рекорд

На чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке установлен новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

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Источник: AP 2023

Китайский пловец Цинь Хайян завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке.

Результат китайского спортсмена составил 2 минуты 5,48 секунды. Таким образом, Хайян установил мировой рекорд. Прежнее мировое достижение принадлежало австралийскому пловцу Заку Стабблти-Куку (2 минуты 5,95 секунды) и было установлено на чемпионате Австралии в мае 2022 года.

Стабблти-Кук стал вторым в финальном заплыве и отстал от победителя на 0,92 секунды. Бронзу на этой дистанции завоевал представитель США Мэтт Фэллон, проигравший китайскому спортсмену 2,26 секунды.

До австралийца мировой рекорд на данной дистанции (2:06.12) на протяжении почти трех лет принадлежал российскому пловцу Антону Чупкову.

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