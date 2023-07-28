Китайский пловец Цинь Хайян побил мировой рекорд
На чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке установлен новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.
На чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке установлен новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.
Китайский пловец Цинь Хайян завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке.
Результат китайского спортсмена составил 2 минуты 5,48 секунды. Таким образом, Хайян установил мировой рекорд. Прежнее мировое достижение принадлежало австралийскому пловцу Заку Стабблти-Куку (2 минуты 5,95 секунды) и было установлено на чемпионате Австралии в мае 2022 года.
Стабблти-Кук стал вторым в финальном заплыве и отстал от победителя на 0,92 секунды. Бронзу на этой дистанции завоевал представитель США Мэтт Фэллон, проигравший китайскому спортсмену 2,26 секунды.
До австралийца мировой рекорд на данной дистанции (2:06.12) на протяжении почти трех лет принадлежал российскому пловцу Антону Чупкову.