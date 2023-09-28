Российских пловцов ждет дисквалификация за общение с прессой

В сентябре Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе и запрет на любое общение со СМИ.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — сообщил представитель Международной федерации плавания.