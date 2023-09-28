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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Российских пловцов ждет дисквалификация за общение с прессой

Российские и белорусские спортсмены могут быть оштрафованы или дисквалифицированы за общение со средствами массовой информации во время соревнований под эгидой Международной федерации плавания, сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе и запрет на любое общение со СМИ.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — сообщил представитель Международной федерации плавания.

Первым после отстранения международным стартом для российских и белорусских пловцов, прыгунов в воду и синхронистов должен стать чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в феврале 2024 года в Катаре.

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