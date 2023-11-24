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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Меня поработили». Ефимова — о выходе на заплыв в футболке «Спартака»

Юлия Ефимова рассказала, почему вышла на старт заплыва чемпионата России по плаванию на короткой воде в футболке «Спартака».

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Источник: Всероссийская федерация плавания

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заняла третье место на чемпионате России на дистанции 50 метров брассом. Спортсменка вышла на соревнования в Санкт-Петербурге в футболке московского «Спартака», а затем рассказала, как стала увлеченной болельщицей красно-белых.

«Если честно, это вообще был мой первый раз на футболе. Я смотрела до этого там чемпионаты мира, а так футбол я не смотрела. Мне понравилось. Меня “Спартак” пригласил, когда я приехала. Я познакомилась с кем-то из игроков. Теперь смотрю, болею, у меня папа говорит: “Ты достала футбол смотреть!”. Хоккей мы смотрели, бокс. Я смотрела то, что папа любит, как у всех. Обычно все папы любят футбол, а у меня никогда не любил его, поэтому у нас не было принято его смотреть. А я говорю, что всё, меня поработили. Действительно интереснее смотреть, когда ты за кого-то болеешь», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее другая российская брассистка, постоянный конкурент Ефимовой Евгения Чикунова вышла на старт в футболке «Зенита» и выиграла свой заплыв.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября 2023 года.

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«Меня поработили». Ефимова — о выходе на заплыв в футболке «Спартака»
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