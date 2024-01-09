«Думала, будет сложнее». Ефимова — о возвращении к соревнованиям
Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что возвращение на соревнования далось ей легче, чем она ожидала.
Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что возвращение на соревнования далось ей легче, чем она ожидала.
Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова дала интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».
«Насколько сложно было вернуться и набрать форму спустя два года? Если честно, не очень сложно. Я думала, будет сложнее, но очень быстро поняла, что чувствую в себе силы и возвращаюсь. Буквально один старт на чемпионате России, и я почувствовала, что набираю форму ещё и морально. То есть я, просто потренировавшись два месяца, я плыву на России и беру три серебра. После этого у меня появляется уверенность в себе, и мне кажется, что меня уже не остановить», — сказала Ефимова.
Юлия Ефимова ответила на вопрос, чего ей не хватило для золота на Олимпиадах.
«На первой мне было 16 лет. Наверное, хорошо, что я не завоевала, потому что бы точно бросила. То, что мне чего-то не хватает, постоянно держало меня в карьере. Знаю, что если бы завоевала, то все. У меня было много мыслей закончить, вроде я бросала, потом папа уговаривал меня вернуться и доделать начатое. Тяжело сказать, чего не хватило. На первой же Олимпиаде спали очки, но я была в финале, стала четвертой. Хотя предварительно была по времени вторая. На второй Олимпиаде стала третьей, хорошо проплыла, улучшила свой результат, мы там втроём проплыли на две секунды лучше предыдущего мирового рекорда. В Рио-де-Жанейро до сих пор не понимаю, как доплыла до второго места. Потом коронавирус. Наверное, меня сбил лишний год, я была в идеальной форме», — рассказала спортсменка.
Также Ефимова поведала, какие цели стоят перед опытной и титулованной спортсменкой.
«Чемпионат России я выигрывала, мира — тоже. У меня есть мечта — олимпийское золото, которое, к сожалению, мне никак не поддается. И поэтому я думаю: “Значит, возможно”. Есть интерес, это меня подстегнуло. Если нас возьмут на Олимпиаду, составят ли наши пловчихи конкуренцию? Абсолютно точно», — добавила Юлия.
В коллекции Юлия Ефимовой есть три олимпийские награды, это бронзовая медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 200 м брассом и две серебряные медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м брассом.