«Думала, будет сложнее». Ефимова — о возвращении к соревнованиям

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова дала интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-223723458&hd=2&autoplay=1&id=456239052" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Насколько сложно было вернуться и набрать форму спустя два года? Если честно, не очень сложно. Я думала, будет сложнее, но очень быстро поняла, что чувствую в себе силы и возвращаюсь. Буквально один старт на чемпионате России, и я почувствовала, что набираю форму ещё и морально. То есть я, просто потренировавшись два месяца, я плыву на России и беру три серебра. После этого у меня появляется уверенность в себе, и мне кажется, что меня уже не остановить», — сказала Ефимова.

Юлия Ефимова ответила на вопрос, чего ей не хватило для золота на Олимпиадах.

«На первой мне было 16 лет. Наверное, хорошо, что я не завоевала, потому что бы точно бросила. То, что мне чего-то не хватает, постоянно держало меня в карьере. Знаю, что если бы завоевала, то все. У меня было много мыслей закончить, вроде я бросала, потом папа уговаривал меня вернуться и доделать начатое. Тяжело сказать, чего не хватило. На первой же Олимпиаде спали очки, но я была в финале, стала четвертой. Хотя предварительно была по времени вторая. На второй Олимпиаде стала третьей, хорошо проплыла, улучшила свой результат, мы там втроём проплыли на две секунды лучше предыдущего мирового рекорда. В Рио-де-Жанейро до сих пор не понимаю, как доплыла до второго места. Потом коронавирус. Наверное, меня сбил лишний год, я была в идеальной форме», — рассказала спортсменка.

Также Ефимова поведала, какие цели стоят перед опытной и титулованной спортсменкой.

«Чемпионат России я выигрывала, мира — тоже. У меня есть мечта — олимпийское золото, которое, к сожалению, мне никак не поддается. И поэтому я думаю: “Значит, возможно”. Есть интерес, это меня подстегнуло. Если нас возьмут на Олимпиаду, составят ли наши пловчихи конкуренцию? Абсолютно точно», — добавила Юлия.