Многократный призер ЧР по плаванию дисквалифицирован за допинг

Дисквалификация 34-летнего Головина отсчитывается с 19 января 2024 года с учетом того срока, который он отбыл во временном отстранении с 9 января. Как сообщает РУСАДА, пловец наказан за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил. В его пробе обнаружены запрещенные вещества, их метаболиты или маркеры, а также Головин был уличен в использовании или попытке использования запрещенных препаратов или методов.