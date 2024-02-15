Многократный призер ЧР по плаванию дисквалифицирован за допинг
Российский пловец, призер чемпионатов России Игорь Головин дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.
Российский пловец, призер чемпионатов России Игорь Головин дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.
Дисквалификация 34-летнего Головина отсчитывается с 19 января 2024 года с учетом того срока, который он отбыл во временном отстранении с 9 января. Как сообщает РУСАДА, пловец наказан за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил. В его пробе обнаружены запрещенные вещества, их метаболиты или маркеры, а также Головин был уличен в использовании или попытке использования запрещенных препаратов или методов.
Игорь Головин завоевал бронзу на чемпионате России 2014 года на дистанции 50 метров, а также неоднократно становился серебряным и бронзовым призером на такой же дистанции на чемпионатах страны на короткой воде. В последний раз он выиграл бронзу на ЧР на короткой воде в 2019 году.