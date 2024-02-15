Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Авангард
11
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Салават Юлаев
Футбол. Еврокубки
20:45
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Янг Бойз
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Легия
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Б
21
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Тулуза
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Ланс
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Гент
Хоккей. НХЛ
16.02
Баффало
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.02
Бостон
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
16.02
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
16.02
Оттава
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.02
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
16.02
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
16.02
Торонто
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
16.02
Сент-Луис
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
16.02
Нэшвилл
Даллас
Хоккей. НХЛ
16.02
Чикаго
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
16.02
Калгари
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
16.02
Ванкувер
Детройт
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Миннесота
13
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
17:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Многократный призер ЧР по плаванию дисквалифицирован за допинг

Российский пловец, призер чемпионатов России Игорь Головин дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дисквалификация 34-летнего Головина отсчитывается с 19 января 2024 года с учетом того срока, который он отбыл во временном отстранении с 9 января. Как сообщает РУСАДА, пловец наказан за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил. В его пробе обнаружены запрещенные вещества, их метаболиты или маркеры, а также Головин был уличен в использовании или попытке использования запрещенных препаратов или методов.

Игорь Головин завоевал бронзу на чемпионате России 2014 года на дистанции 50 метров, а также неоднократно становился серебряным и бронзовым призером на такой же дистанции на чемпионатах страны на короткой воде. В последний раз он выиграл бронзу на ЧР на короткой воде в 2019 году.

 The Athletic: Клубу Месси нужно уменьшить зарплатную ведомость
Действующий чемпион турнира в Дохе Медведев снялся с турнира
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь