Рекордсмен мира по плаванию не поедет на ЧМ без гимна и флага РФ

Накануне Климент Колесников победил в 50-метровке на спине на чемпионате России на короткой воде и отобрался на первенство планеты.
«Сейчас Будапешт не рассматриваю по нескольким причинам. Первая из них — отсутствие флага и гимна РФ. Во-вторых, я целенаправленно готовился к чемпионату России, и подготовка не прошла так гладко, как планировалось, а ехать пассажиром я не готов», — заявил Колесников.
Колесников — двукратный призер Олимпиады-2020. В Токио россиянин завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине и бронзовую — на стометровке вольным стилем. На Олимпийских Играх в Париже 2024 года участвовал только один пловец из России — Евгений Сомов. Климент Колесников заявил, что отказ российских пловцов от участия в Олимпийских играх в Париже стал реакцией на унизительные условия.
«Олимпийские игры — это важнейшее событие для всех атлетов и мира в целом. В тот момент участие в Играх на предложенных условиях было неуместным с моральной точки зрения и могло бы показаться оскорбительным для самих спортсменов», — отметил рекордсмен мира.
Колесникову принадлежит мировой рекорд на дистании 50 метров на спине в олимпийском бассейне. В июле 2023 года в полуфинальном заплыве на Кубке России россиянин проплыл дистанцию за 23,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу — 23,71. В январе 2024 года World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Климента Колесникова.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в столице Венгрии Будапеште с 10 по 15 декабря. Соревнования будут проводится в 25-метровом бассейне.