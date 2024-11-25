Рекордсмен мира по плаванию не поедет на ЧМ без гимна и флага РФ

Колесников — двукратный призер Олимпиады-2020. В Токио россиянин завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине и бронзовую — на стометровке вольным стилем. На Олимпийских Играх в Париже 2024 года участвовал только один пловец из России — Евгений Сомов. Климент Колесников заявил, что отказ российских пловцов от участия в Олимпийских играх в Париже стал реакцией на унизительные условия.