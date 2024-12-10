Суркова со вторым временем вышла в полуфинал ЧМ по плаванию

На чемпионате мира в Будапеште спортсменка показала результат 24,78 секунды в предварительном заплыве и заняла второе место. Лучше Сурковой дистанцию проплыла только двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американка Гретхен Уолш. В своем заплыве она установила новый мировой рекорд — 24,02.