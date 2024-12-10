Суркова со вторым временем вышла в полуфинал ЧМ по плаванию

На чемпионате мира в Будапеште спортсменка показала результат 24,78 секунды в предварительном заплыве и заняла второе место. Лучше Сурковой дистанцию проплыла только двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американка Гретхен Уолш. В своем заплыве она установила новый мировой рекорд — 24,02.
26-летняя Суркова — бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде 2018 года, неоднократный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка Европы 2019 года на короткой воде.
Полуфинальные заплывы пройдут 10 декабря. Начало запланировано на 19:43 по московскому времени. Российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
27 российских пловцов выступят на турнире в 25-метровом бассейне. Соревнования пройдут в столице Венгрии с 10 по 15 декабря. Ранее в Будапеште Софья Дьякова установила юношеский рекорд страны на дистанции 400 метров вольным стилем.