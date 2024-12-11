Французский пловец обрадовался возвращению россиян на турниры

В организации рассказали, что отечественные спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Россияне по-прежнему отстранены только в соревнованиях по водному поло (групповой вид спорта). Более того, лучшие российские спортсмены смогут участвовать на соревнованиях чемпионата мира.