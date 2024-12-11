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Французский пловец обрадовался возвращению россиян на турниры

Французский пловец Дамьен Жоли выразил эмоции после новости о возвращении российских спортсменов на международные турниры.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Это очень быстрый парень, один из самых быстрых пловцов России, насколько я знаю. Очень рад, что у меня стало одним классным противником больше», — приводит слова Жоли «Матч ТВ».

Напомним, с 2022 года Международная федерация плавания подвергла санкциям участие российских атлетов в международных турнирах под эгидой организации. 20 ноября 2024 года стало известно, что World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян.

В организации рассказали, что отечественные спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Россияне по-прежнему отстранены только в соревнованиях по водному поло (групповой вид спорта). Более того, лучшие российские спортсмены смогут участвовать на соревнованиях чемпионата мира.