Трехкратная чемпионка ОИ рассказала, на что потратит $25 тыс призовых

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Россияне участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. 10 декабря Макинтош установила мировой рекорд в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Канадка преодолела дистанцию за 3 минуты 50,25 секунды и завоевала золото. Ранее рекорд принадлежал китаянке, которая преодолела эту же дистанцию за 3 минуты 51,3 секунды.