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Трехкратная чемпионка ОИ рассказала, на что потратит $25 тыс призовых

Трехкратная олимпийская чемпионка, канадка Саммер Макинтош рассказала, на что, вероятнее всего, потратит призовые деньги, заработанные после мирового рекорда на чемпионате мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Денежный бонус — это всегда неплохо и добавляет мотивации, но намного важнее то, что я получаю удовлетворение от соревнований. Пока не думала, на что потрачу деньги. Наверное, на подарки друзьям и семье. Ну и пожалуй, на новую одежду», — приводит слова Макинтош «Матч ТВ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Россияне участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. 10 декабря Макинтош установила мировой рекорд в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Канадка преодолела дистанцию за 3 минуты 50,25 секунды и завоевала золото. Ранее рекорд принадлежал китаянке, которая преодолела эту же дистанцию за 3 минуты 51,3 секунды.

Напомним, на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) могут принимать участие и российские атлеты в нейтральном статусе.