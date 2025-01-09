Олимпийский чемпион лишился медалей из-за пожаров в Калифорнии

«Он был вынужден оставить все, что у него было, — семейные реликвии, фотографии и многое другое. Он также потерял десять олимпийских медалей, но ничто не может отнять его дух, завоевавший эти награды. Семья Гэри поддерживает его как может, и мы обращаемся к нашему сообществу друзей за дополнительной помощью», — написал отец спортсмена.