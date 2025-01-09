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Олимпийский чемпион лишился медалей из-за пожаров в Калифорнии

Американский пловец пятикратный олимпийский чемпион Гэри Холл- младший лишился десяти наград Игр из-за пожаров в Калифорнии, сообщил отец спортсмена в одной из соцсетей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Robert B. Stanton/Getty Images

Дом 50-летнего пловца находится в районе Лос-Анджелеса Палисейдс, там бушует стихия.

«Он был вынужден оставить все, что у него было, — семейные реликвии, фотографии и многое другое. Он также потерял десять олимпийских медалей, но ничто не может отнять его дух, завоевавший эти награды. Семья Гэри поддерживает его как может, и мы обращаемся к нашему сообществу друзей за дополнительной помощью», — написал отец спортсмена.

В пожаре были потеряны пять золотых, три серебряные и две бронзовые олимпийские награды.

Гэри Холл- младший также является трехкратным чемпионом мира. Американский пловец был одним из главных соперников четырехкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Попова.

Напомним, 7 января в западной части округа Лос-Анджелес начался лесной пожар, который усилился ветром. На этом фоне местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. Свои дома покинули десятки тысяч человек.