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Пловчиха Юлия Ефимова не смогла отобраться на чемпионат мира

33-летняя спортсменка не намерена завершать карьеру несмотря на неудачную попытку попасть на мировое первенство в Сингапуре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Егор Алеев/ТАСС

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не смогла выйти в финал чемпионата России на 200 м брассом.

В квалификации она показала время 2 минуты 32,51 секунды, недостаточное для выполнения норматива чемпионата мира. Ранее 33-летняя пловчиха не выполнила условия отбора на дистанциях 50 и 100 м брассом соответственно.

— Я планировала поехать на «Маре Нострум». Теперь еще поеду на соревнования в Париж. А потом буду заканчивать сезон.

— Но не заканчивать в принципе?

— Нет, у меня еще есть энергия продолжать. Так что сейчас «Маре Нострум», соревнования в Париже, перерыв и сезон короткой воды, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Чемпионат России в Казани продлится до 18 апреля. Соревнования являются официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта-2025, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Ефимова является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и двукратным серебряным призером Игр-2016. В ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь — европейских первенств. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов.

В прошлом сезоне она получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но отобраться на Олимпиаду-2024 не смогла.