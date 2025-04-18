Пловчиха Юлия Ефимова не смогла отобраться на чемпионат мира

Ефимова является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и двукратным серебряным призером Игр-2016. В ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь — европейских первенств. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов.