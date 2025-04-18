Пловчиха Юлия Ефимова не смогла отобраться на чемпионат мира

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не смогла выйти в финал чемпионата России на 200 м брассом.
В квалификации она показала время 2 минуты 32,51 секунды, недостаточное для выполнения норматива чемпионата мира. Ранее 33-летняя пловчиха не выполнила условия отбора на дистанциях 50 и 100 м брассом соответственно.
— Я планировала поехать на «Маре Нострум». Теперь еще поеду на соревнования в Париж. А потом буду заканчивать сезон.
— Но не заканчивать в принципе?
— Нет, у меня еще есть энергия продолжать. Так что сейчас «Маре Нострум», соревнования в Париже, перерыв и сезон короткой воды, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
Чемпионат России в Казани продлится до 18 апреля. Соревнования являются официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта-2025, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.
Ефимова является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и двукратным серебряным призером Игр-2016. В ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь — европейских первенств. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов.
В прошлом сезоне она получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но отобраться на Олимпиаду-2024 не смогла.