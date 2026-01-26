Ричмонд
Мировой рекорд российского пловца признали официально

Мировой рекорд молодого российского пловца признали официально.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Международная федерация водных видов спорта ратифицировала юниорское достижение, которое установил Григорий Вековищев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) на своем официальном сайте.

Рекорд был установлен 9 ноября 2024 года на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Рекорд был установлен на дистанции 400 м вольным стилем в Казани (Россия, Татарстан). Он показал результат 3 минуты 36,57 секунды. Прошлый рекорд принадлежал южноафриканцу Мэттью Сэйтсу. В 2021-м в этой дисциплине он проплыл за 3 минуты 37,92 секунды.

В ноябре 2025 года стало известео, что россиянам разрешено выступать в водных видах спорта на чемпионатах Европы с 2026 года. Допуск нейтральных спортсменов распространяется на все континентальные соревнования, также допущены спортсмены в командных видах спорта.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала военного конфликта на территории Украины. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше