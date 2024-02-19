На тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна

«Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет.



Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — говорится в заявлении Минспорта России в телеграм-канале.