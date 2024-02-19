На тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна
На федеральной учебно-тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания, сообщает пресс-служба Минспорта России.
На федеральной учебно-тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания, сообщает пресс-служба Минспорта России.
Крыша обрушилась ночью, вчера, 18 февраля, бассейн был открыт для тренировок.
«Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет.
Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — говорится в заявлении Минспорта России в телеграм-канале.
Олимпийская база в Новогорске — одно из главных мест в стране, где тренируются и проводят сборы спортсмены национальных сборных России.