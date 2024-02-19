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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

На тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна

На федеральной учебно-тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания, сообщает пресс-служба Минспорта России.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Крыша обрушилась ночью, вчера, 18 февраля, бассейн был открыт для тренировок.

«Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет.

Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — говорится в заявлении Минспорта России в телеграм-канале.

Олимпийская база в Новогорске — одно из главных мест в стране, где тренируются и проводят сборы спортсмены национальных сборных России.

 На тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна
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