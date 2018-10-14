Серена Уильямс снялась обнаженной ради борьбы с раком груди

«Мне пришлось выйти из зоны комфорта, — отметила Серена в подписи под снимком. — но я хотела сделать это, так как рак груди — это проблема, с которой сталкиваются женщины по всему миру, независимо от цвета их кожи. Ранее выявление заболевания крайне важно и спасает множество жизней. Я надеюсь, мое фото напомнит женщинам об этом».