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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Серена Уильямс снялась обнаженной ради борьбы с раком груди

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной в поддержку борьбы с раком груди.

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Источник: Reuters

На снимке, который спортсменка выложена в своем инстаграме, Уильямс прикрывает грудь руками. В подписи под фото теннисистка призвала женщин заниматься самообследованием.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне пришлось выйти из зоны комфорта, — отметила Серена в подписи под снимком. — но я хотела сделать это, так как рак груди — это проблема, с которой сталкиваются женщины по всему миру, независимо от цвета их кожи. Ранее выявление заболевания крайне важно и спасает множество жизней. Я надеюсь, мое фото напомнит женщинам об этом».

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