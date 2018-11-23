Шарапова сыграла в теннис и шахматы с Брэнсоном

Шарапова прилетела на остров Неккер (часть Виргинских островов), который принадлежит Брэнсону, и сыграла с миллиардером в теннис и шахматы.

«Только Ричард Брэнсон мог вытащить меня на корт во время мини-отпуска. Взамен я получила первый шахматный урок», — подписала фото Шарапова.



Брэнсон также поблагодарил теннисистку за советы по игре в теннис.



«Использую их на следующей неделе в турнире Necker Cup!», — написал Брэнсон в своем твиттере.