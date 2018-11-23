Шарапова сыграла в теннис и шахматы с Брэнсоном
Российская теннисистка Мария Шарапова провела выходные в гостях у известного бизнесмена Ричарда Брэнсона.
Российская теннисистка Мария Шарапова провела выходные в гостях у известного бизнесмена Ричарда Брэнсона.
Шарапова прилетела на остров Неккер (часть Виргинских островов), который принадлежит Брэнсону, и сыграла с миллиардером в теннис и шахматы.
«Только Ричард Брэнсон мог вытащить меня на корт во время
Брэнсон также поблагодарил теннисистку за советы по игре в теннис.
«Использую их на следующей неделе в турнире Necker Cup!», — написал Брэнсон в своем твиттере.
Илья Андреев