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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова сыграла в теннис и шахматы с Брэнсоном

Российская теннисистка Мария Шарапова провела выходные в гостях у известного бизнесмена Ричарда Брэнсона.

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Источник: AP 2018

Шарапова прилетела на остров Неккер (часть Виргинских островов), который принадлежит Брэнсону, и сыграла с миллиардером в теннис и шахматы.

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«Только Ричард Брэнсон мог вытащить меня на корт во время мини-отпуска. Взамен я получила первый шахматный урок», — подписала фото Шарапова.

Брэнсон также поблагодарил теннисистку за советы по игре в теннис.

«Использую их на следующей неделе в турнире Necker Cup!», — написал Брэнсон в своем твиттере.

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Илья Андреев

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