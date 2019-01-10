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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова гуляет по Мельбурну (фото)

Ей нравится Австралия.

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Источник: Reuters

Российская теннисистка Мария Шарапова прилетела в Австралию, где выступит на Australian Open.

Пока спортсменка гуляет по Мельбурну и изучает город.

«Гуляю по маленьким улочкам Фицроя (пригород Мельбурна — прим.). Куда посоветуете сходить тут? Еда, магазины, галереи?» — написала Шарапова в инстаграме.

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В Мельбурне теннисистка попробовала круассан с миндалем.

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В первом круге турнира Большого шлема Шарапова сыграет с теннисисткой, которая выиграет отбор к Australian Open.

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Илья Андреев

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