Шарапова гуляет по Мельбурну (фото)

Российская теннисистка Мария Шарапова прилетела в Австралию, где выступит на Australian Open.



Пока спортсменка гуляет по Мельбурну и изучает город.



«Гуляю по маленьким улочкам Фицроя (пригород Мельбурна — прим.). Куда посоветуете сходить тут? Еда, магазины, галереи?» — написала Шарапова в инстаграме.