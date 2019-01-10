Шарапова гуляет по Мельбурну (фото)
Ей нравится Австралия.
Ей нравится Австралия.
Российская теннисистка Мария Шарапова прилетела в Австралию, где выступит на Australian Open.
Пока спортсменка гуляет по Мельбурну и изучает город.
«Гуляю по маленьким улочкам Фицроя (пригород Мельбурна — прим.). Куда посоветуете сходить тут? Еда, магазины, галереи?» — написала Шарапова в инстаграме.
В Мельбурне теннисистка попробовала круассан с миндалем.
В первом круге турнира Большого шлема Шарапова сыграет с теннисисткой, которая выиграет отбор к Australian Open.
Илья Андреев