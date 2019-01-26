Джокович станет рекордсменом Australian Open

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Первыми в бой вступят Наоми Осака и Петра Квитова, 4-я и 6-я ракетки мира соответственно. 21-летняя японка не так давно появилась на мировой сцене, но её взлёт получается стремительным. Теперь у неё есть возможность выйти на первое место в рейтинге и стать первой японкой, поднявшейся выше четвёртой строчки. В сентябре Осака сотворила настоящую сенсацию, одолев в финале US Open саму Серену Уилльямс, так почему бы повторить тот же фокус с Квитовой?

Прогноз затрудняет тот факт, что ранее соперницы никогда не встречались. Кроме того, им не доводилось играть в финале Australian Open, поэтому сложно предсказать, как они справятся с давлением. И хотя аналитики БК «Лига Ставок» отдают предпочтение Квитовой (1,75), оно слишком незначительно, чтобы не решиться поставить на Осаку (2,05).

Матч состоится 26 января в 11:30 МСК.

В мужском финале нас ожидает классическое противостояние Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которые встретятся в 53-й (!) раз. На стороне серба незначительный перевес — 27 побед против 25, и за ним остался последний матч в рамках полуфинала «Уимблдона». Кроме того, 14 из 22-х финалов, в которых судьба сводила их вместе, выиграл Джокович, в том числе и на Australian Open 2012.

На стороне первой ракетки мира и богатый победный опыт в турнире. Джокович может стать самым титулованным участником в истории Australian Open, если завоюет свой седьмой трофей в карьере. В таких матчах может случиться всё что угодно, но БК «Лига Ставок» верит в рекордную победу серба, пари на которую можно заключить за 1,77.