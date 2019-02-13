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16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев сломал ракетку, проиграв 4 гейма подряд

И это ему помогло.

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Источник: РИА "Новости"

16-й номер в рейтинге ATP Даниил Медведев одержал победу над Жереми Шарди на турнире в Роттердаме.

Первый сет для российского теннисиста складывался тяжело. При счете 4:1 он проиграл 4 гейма подряд, после чего сорвал злость на своей ракетке.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Медведев взял подачу Шарди и дожал соперника на тай-брейке — 7:6 (7:2). Вторая партия далась Даниилу легче — 6:2.

После матча россиянин отдал сломанную ракетку юному болельщику.

В следующем круге турнира Медведев встретится с Фернандо Вердаско.

Илья Андреев

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