Медведев сломал ракетку, проиграв 4 гейма подряд
И это ему помогло.
И это ему помогло.
16-й номер в рейтинге ATP Даниил Медведев одержал победу над Жереми Шарди на турнире в Роттердаме.
Первый сет для российского теннисиста складывался тяжело. При счете 4:1 он проиграл 4 гейма подряд, после чего сорвал злость на своей ракетке.
После этого Медведев взял подачу Шарди и дожал соперника на
После матча россиянин отдал сломанную ракетку юному болельщику.
В следующем круге турнира Медведев встретится с Фернандо Вердаско.
Илья Андреев