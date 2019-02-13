Медведев сломал ракетку, проиграв 4 гейма подряд

16-й номер в рейтинге ATP Даниил Медведев одержал победу над Жереми Шарди на турнире в Роттердаме.



Первый сет для российского теннисиста складывался тяжело. При счете 4:1 он проиграл 4 гейма подряд, после чего сорвал злость на своей ракетке.