Надаль обиделся на соперника за издевательскую подачу

После матча Надаль критически отозвался о сопернике.



«Кирьос — очень талантливый теннисист. Он может выигрывать турниры “Большого шлема” и бороться за первую строчку в рейтинге. Но не случайно он находится там, где находится. Кирьосу не хватает уважения к болельщикам, соперникам и самому себе», — сказал Надаль ESPN.



Болельщики в Акапулько освистали Кирьоса после его победы над Надалем.