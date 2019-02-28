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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Надаль обиделся на соперника за издевательскую подачу

Жесткие слова Рафы.

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Источник: Reuters

Австралиец Ник Кирьос одолел на турнире ATP в Акапулько испанца Рафаэля Надаля во втором раунде.

По ходу матча Кирьос ухитрился подать против Надаля из-под руки.

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После матча Надаль критически отозвался о сопернике.

«Кирьос — очень талантливый теннисист. Он может выигрывать турниры “Большого шлема” и бороться за первую строчку в рейтинге. Но не случайно он находится там, где находится. Кирьосу не хватает уважения к болельщикам, соперникам и самому себе», — сказал Надаль ESPN.

Болельщики в Акапулько освистали Кирьоса после его победы над Надалем.

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Илья Андреев

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