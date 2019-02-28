Надаль обиделся на соперника за издевательскую подачу
Жесткие слова Рафы.
Жесткие слова Рафы.
Австралиец Ник Кирьос одолел на турнире ATP в Акапулько испанца Рафаэля Надаля во втором раунде.
По ходу матча Кирьос ухитрился подать против Надаля
После матча Надаль критически отозвался о сопернике.
«Кирьос — очень талантливый теннисист. Он может выигрывать турниры “Большого шлема” и бороться за первую строчку в рейтинге. Но не случайно он находится там, где находится. Кирьосу не хватает уважения к болельщикам, соперникам и самому себе», — сказал Надаль ESPN.
Болельщики в Акапулько освистали Кирьоса после его победы над Надалем.
Илья Андреев