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11Радваньска в «Танцах со звездами»
15Целующий штанги. Артему Реброву — 35!
12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы

Одной из лучших теннисисток Польши сегодня исполнилось 29 лет.

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Бывшая теннисистка Агнешка Радваньска, которой сегодня исполнилось 29 лет, приняла участие в новом сезоне польской версии передачи «Танцы со звездами».

Партнером Радваньской стал профессиональный танцор Стефано Террацино. В первом выпуске пара исполнила танец джайв и получила за него 18 баллов — четвертый результат среди 12 пар.

Во время загрузки произошла ошибка.

В случае занятия призового места по итогам сезона Агнешка обещала все деньги отдать в благотворительную организацию ЮНИСЕФ.

Польская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры 14 ноября прошлого года, сославшись на проблемы со здоровьем. За карьеру Радваньска выиграла 20 одиночных титулов и была второй ракеткой мира в 2012 году после выхода в финал Уимблдона.

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