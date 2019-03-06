Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы
Одной из лучших теннисисток Польши сегодня исполнилось 29 лет.
Одной из лучших теннисисток Польши сегодня исполнилось 29 лет.
Бывшая теннисистка Агнешка Радваньска, которой сегодня исполнилось 29 лет, приняла участие в новом сезоне польской версии передачи «Танцы со звездами».
Партнером Радваньской стал профессиональный танцор Стефано Террацино. В первом выпуске пара исполнила танец джайв и получила за него 18 баллов — четвертый результат среди 12 пар.
В случае занятия призового места по итогам сезона Агнешка обещала все деньги отдать в благотворительную организацию ЮНИСЕФ.
Польская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры 14 ноября прошлого года, сославшись на проблемы со здоровьем. За карьеру Радваньска выиграла 20 одиночных титулов и была второй ракеткой мира в 2012 году после выхода в финал Уимблдона.