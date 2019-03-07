В Голливуде снимут фильм о свидании Бушар с болельщиком

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, что студия Fox 2000 снимет фильм о ее свидании вслепую с пользователем твиттера.



В феврале 2017 года Бушар смотрела Супербоул и была уверена в победе «Атланты», когда та вела в счете 28:3. Джон Горке написал ей в комментариях, что предлагает ей встретиться на свидании, если «Пэтриотс» все-таки выиграют, и спортсменка согласилась. После сенсационной победы «Нью-Ингленда» Бушар согласилась пойти на свидание вслепую.