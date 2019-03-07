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17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

В Голливуде снимут фильм о свидании Бушар с болельщиком

Это будет романтическая комедия.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, что студия Fox 2000 снимет фильм о ее свидании вслепую с пользователем твиттера.

В феврале 2017 года Бушар смотрела Супербоул и была уверена в победе «Атланты», когда та вела в счете 28:3. Джон Горке написал ей в комментариях, что предлагает ей встретиться на свидании, если «Пэтриотс» все-таки выиграют, и спортсменка согласилась. После сенсационной победы «Нью-Ингленда» Бушар согласилась пойти на свидание вслепую.

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Горке и Бушар побывали на баскетбольном матче «Бруклина», а также вживую посмотрели Супербоул-2018.

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Теперь про эту историю снимет голливудский фильм знаменитый режиссер Джей Джей Абрамс. Одним из исполнительных продюсеров станет как раз Бушар.

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Илья Андреев

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