В Голливуде снимут фильм о свидании Бушар с болельщиком
Это будет романтическая комедия.
Это будет романтическая комедия.
Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, что студия Fox 2000 снимет фильм о ее свидании вслепую с пользователем твиттера.
В феврале 2017 года Бушар смотрела Супербоул и была уверена в победе «Атланты», когда та вела в счете 28:3. Джон Горке написал ей в комментариях, что предлагает ей встретиться на свидании, если «Пэтриотс»
Горке и Бушар побывали на баскетбольном матче «Бруклина», а также вживую посмотрели Супербоул-2018.
Теперь про эту историю снимет голливудский фильм знаменитый режиссер Джей Джей Абрамс. Одним из исполнительных продюсеров станет как раз Бушар.
Илья Андреев