Теннисист прочитал рэп на корте после победы

Канадец Денис Шаповалов предстал в необычной роли после победы над Марином Чиличем на турнире ATP в Индиан-Уэллсе. Теннисист после успешного матча со Стивом Джонсом пообещал, что прочитает рэп, если победит еще раз на третьем корте. Раньше Шаповалов рассказывал, что рэп — это его хобби, и теперь ему пришлось выполнять условия пари.

Шаповалов сам написал текст, но после матча не смог его вспомнить, поэтому прочитал по экрану телефона.



«Я здесь в Калифорнии, со своими болельщиками, которые вовсю отрываются. Рад победе, поддержке фанов, выкладываюсь до конца на корте. Сражаюсь как волк, хочу добиться большего, берегите себя и спокойной ночи. Знай, это хорошая жизнь, горячие ванны и игра в теннис. Мы вернемся в четверг, хорошо?» — зачитал Шаповалов.



В следующем раунде канадский теннисист встретится с поляком Хубертом Хуркачем.



«Я впервые читал рэп публично, так что волновался даже больше, чем о своем матче», — рассказал Шаповалов.



Илья Андреев