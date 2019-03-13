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16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист прочитал рэп на корте после победы

Болельщикам понравилось.

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Источник: Reuters

Канадец Денис Шаповалов предстал в необычной роли после победы над Марином Чиличем на турнире ATP в Индиан-Уэллсе.

Теннисист после успешного матча со Стивом Джонсом пообещал, что прочитает рэп, если победит еще раз на третьем корте. Раньше Шаповалов рассказывал, что рэп — это его хобби, и теперь ему пришлось выполнять условия пари.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шаповалов сам написал текст, но после матча не смог его вспомнить, поэтому прочитал по экрану телефона.

«Я здесь в Калифорнии, со своими болельщиками, которые вовсю отрываются. Рад победе, поддержке фанов, выкладываюсь до конца на корте. Сражаюсь как волк, хочу добиться большего, берегите себя и спокойной ночи. Знай, это хорошая жизнь, горячие ванны и игра в теннис. Мы вернемся в четверг, хорошо?» — зачитал Шаповалов.

В следующем раунде канадский теннисист встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

«Я впервые читал рэп публично, так что волновался даже больше, чем о своем матче», — рассказал Шаповалов.

Илья Андреев

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