Теннисист сломал ракетку и подарил ее болельщику
Отличился главный хулиган ATP.
Отличился главный хулиган ATP.
Австралиец Ник Кирьос, известный своим экстравагантным поведением, снова устроил шоу на турнире в Майами.
Сначала теннисист в поединке 1/8 финала с Борной Чоричем выполнил удар не глядя, за которым последовал твинер навылет.
После победы в первом сете 6:4 Кирьос проиграл свою подачу при счете 2:3 во втором. И сорвал злость на ракетке.
В итоге сломанную ракетку в подарок получил болельщик в майке «Бостон Селтикс».
Кирьос проиграл второй сет и третий и вылетел с турнира.
Илья Андреев