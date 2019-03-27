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17:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист сломал ракетку и подарил ее болельщику

Отличился главный хулиган ATP.

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Источник: Reuters

Австралиец Ник Кирьос, известный своим экстравагантным поведением, снова устроил шоу на турнире в Майами.

Сначала теннисист в поединке 1/8 финала с Борной Чоричем выполнил удар не глядя, за которым последовал твинер навылет.

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После победы в первом сете 6:4 Кирьос проиграл свою подачу при счете 2:3 во втором. И сорвал злость на ракетке.

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В итоге сломанную ракетку в подарок получил болельщик в майке «Бостон Селтикс».

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Кирьос проиграл второй сет и третий и вылетел с турнира.

Илья Андреев

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