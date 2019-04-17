Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
18.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
18.04
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис БлюзОТ1
Виннипег Джетс2
Все события
Фоторепортажи
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
10«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первую строчку в АПЛ
15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович психанул в Монте-Карло (видео)

Новак не в форме.

Наверх
Источник: Reuters

Первый номер мужского тенниса Новак Джокович с трудом выиграл первый матч на турнире «Мастерс» в Монте-Карло. Серб одолел 35-летнего Филиппа Кольшрайбера.

Во втором сете Джокович при счете 2:3 отдал свою подачу и сорвал злость на ракетке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще в одном эпизоде Джокович бросил ракетку в сторону мяча, и она улетела на трибуну.

«Я знаю, что пока не играю в свой лучший теннис, но это нормально. Я набираю форму, это процесс, надо доверять ему», — сказал после матча сербский теннисист.

Джокович выиграл решающий сет 6:4, в следующем круге он сыграет с Тэйлором Фрицем или Диего Шварцманном.

Илья Андреев

Криштиану — новая жертва «Аякса»
«Тампа» в трауре. Кучеров и Василевский едут на чемпионат мира?
Малкин: Если позовут на чемпионат мира — конечно, поеду
За «МЮ» тревожно. Сульшеру пора просыпаться
Главные провалы и неудачи в карьере Роналду (фото)
СМИ: Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Суд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь