Джокович психанул в Монте-Карло (видео)

Первый номер мужского тенниса Новак Джокович с трудом выиграл первый матч на турнире «Мастерс» в Монте-Карло. Серб одолел 35-летнего Филиппа Кольшрайбера. Во втором сете Джокович при счете 2:3 отдал свою подачу и сорвал злость на ракетке.

Еще в одном эпизоде Джокович бросил ракетку в сторону мяча, и она улетела на трибуну.



«Я знаю, что пока не играю в свой лучший теннис, но это нормально. Я набираю форму, это процесс, надо доверять ему», — сказал после матча сербский теннисист.



Джокович выиграл решающий сет 6:4, в следующем круге он сыграет с Тэйлором Фрицем или Диего Шварцманном.



Илья Андреев