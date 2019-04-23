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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова скупила в супермаркете всю воду с собой на этикетке

Шоппинг российской теннисистки.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Мария Шарапова поделилась со своими подписчиками в инстаграме забавным видео. Теннисистка рассказала, как она делала покупки в супермаркете и внезапно увидела на стойке с водой минералку Evian с собой на этикетке.

«Тут внезапно взыграло мое эго. Я еще вырезала часть, где просила его [своего бойфренда] помочь, но он отказался», — шутливо подписала ролик Шарапова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шарапова снялась с турнира WTA в Штутгарте — россиянка еще не восстановилась от травмы плеча. Пока неизвестно, где Мария сыграет в следующий раз.

Илья Андреев

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