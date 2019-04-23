Шарапова скупила в супермаркете всю воду с собой на этикетке

Мария Шарапова поделилась со своими подписчиками в инстаграме забавным видео. Теннисистка рассказала, как она делала покупки в супермаркете и внезапно увидела на стойке с водой минералку Evian с собой на этикетке.



«Тут внезапно взыграло мое эго. Я еще вырезала часть, где просила его [своего бойфренда] помочь, но он отказался», — шутливо подписала ролик Шарапова.