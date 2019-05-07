Шарапова и Серена Уильямс показали свои наряды на Met Gala-2019 (фото)

В Нью-Йорке прошел традиционный бал Института костюма Met Gala. На вечер, который является одним из самых важных событий в мире моды, пришли теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс.



Тематикой бала в этом году был так называемый camp — любовь к необычному, поэтому, как призналась Шарапова, ей пришлось отступить от привычного минимализма в образе. Российская спортсменка пришла на Met Gala в платье от Givenchy.