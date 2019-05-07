Шарапова и Серена Уильямс показали свои наряды на Met Gala-2019 (фото)
Новости моды.
Новости моды.
В
Тематикой бала в этом году был так называемый camp — любовь к необычному, поэтому, как призналась Шарапова, ей пришлось отступить от привычного минимализма в образе. Российская спортсменка пришла на Met Gala в платье от Givenchy.
Вместе с Шараповой на вечере в
В экстравагантном «цветочном» платье предстала перед публикой другая теннисистка — Серена Уильямс.
В тон платью Серена подобрала кроссовки Nike.
Серену на вечере сопровождал ее муж Алексис Оганян.
Илья Андреев