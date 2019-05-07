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7 мая, источник: Sportmail.ru

Шарапова и Серена Уильямс показали свои наряды на Met Gala-2019 (фото)

Новости моды.

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Источник: AP 2019

В Нью-Йорке прошел традиционный бал Института костюма Met Gala. На вечер, который является одним из самых важных событий в мире моды, пришли теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс.

Тематикой бала в этом году был так называемый camp — любовь к необычному, поэтому, как призналась Шарапова, ей пришлось отступить от привычного минимализма в образе. Российская спортсменка пришла на Met Gala в платье от Givenchy.

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Вместе с Шараповой на вечере в Метрополитан-музее был ее бойфренд Александр Гилкс.

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В экстравагантном «цветочном» платье предстала перед публикой другая теннисистка — Серена Уильямс.

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В тон платью Серена подобрала кроссовки Nike.

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Серену на вечере сопровождал ее муж Алексис Оганян.

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Илья Андреев

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