Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Латвия
Хоккей. НХЛ
17.05
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ4
Сан-Хосе Шаркс5
Все события
Фоторепортажи
12Страшный конец сказки «Аякса»
23Улыбки Овечкина, Ковальчука и Воробьева, серьезный Малкин
14 мая, источник: Sportmail.ru

Федерер выложил смешное видео про еду в Риме

Маэстро шутит.

Наверх
Источник: Reuters

Швейцарец Роджер Федерер поделился со своими болельщиками смешным роликом в инстаграме.

Теннисист приготовился съесть пасту, но перед этим решил узнать ее запах.

«Когда находишься в Риме, делай как римляне», — подписал Федерер пост.

Во время загрузки произошла ошибка.

Федерер 4 раза доходил до финала грунтового турнира в Риме, но ни разу не побеждал на нем. На недавно завершившемся турнире в Мадриде швейцарец уступил в трех сетах австрийцу Доминику Тиму.

Вот так Федерер объявил об участии на турнире в Риме.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне 37-летний спортсмен выиграл 100-й и 101-й титулы в карьере, победив в Дубае и Майами.

Илья Андреев

«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день ЧМ
Словаков кто-то проклял. Вели в концовке, но проиграли матч
Русские подняли клуб НХЛ на камбэк. А потом их прибили судьи
5 важных трансферов лета, о которых стало известно уже сейчас
Бердыев объявил об уходе с поста главного тренера «Рубина»
«Фенербахче» интересуется форвардом «Спартака»
Корнеев: «Зенит» вел переговоры о переходе с Суаресом и Дибалой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь