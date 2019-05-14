Федерер выложил смешное видео про еду в Риме

Швейцарец Роджер Федерер поделился со своими болельщиками смешным роликом в инстаграме. Теннисист приготовился съесть пасту, но перед этим решил узнать ее запах. «Когда находишься в Риме, делай как римляне», — подписал Федерер пост.

Федерер 4 раза доходил до финала грунтового турнира в Риме, но ни разу не побеждал на нем. На недавно завершившемся турнире в Мадриде швейцарец уступил в трех сетах австрийцу Доминику Тиму.



Вот так Федерер объявил об участии на турнире в Риме.