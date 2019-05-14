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14 мая, источник: Sportmail.ru

Кирьос в матче с Медведевым: победа, подача снизу и «хоумран»

Главный шоумен в мире тенниса.

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Источник: AP 2019

Австралийский теннисист Ник Кирьос устроил шоу во время матча с Даниилом Медведевым на турнире ATP в Риме.

Розыгрыш первого очка Кирьос успешно начал с подачи из-под руки.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу первой партии австралиец получил предупреждение от судьи за то, что выбил мяч за пределы корта.

«Это хоумран», — заметили комментаторы ATP.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом сете Медведев был недоволен своей игрой и сломал ракетку. Россиянин выиграл второй сет, но в третьем все же уступил и выбыл с турнира в одиночном разряде.

Илья Андреев

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