Кирьос в матче с Медведевым: победа, подача снизу и «хоумран»
Главный шоумен в мире тенниса.
Главный шоумен в мире тенниса.
Австралийский теннисист Ник Кирьос устроил шоу во время матча с Даниилом Медведевым на турнире ATP в Риме.
Розыгрыш первого очка Кирьос успешно начал с подачи
По ходу первой партии австралиец получил предупреждение от судьи за то, что выбил мяч за пределы корта.
«Это хоумран», — заметили комментаторы ATP.
В первом сете Медведев был недоволен своей игрой и сломал ракетку. Россиянин выиграл второй сет, но в третьем все же уступил и выбыл с турнира в одиночном разряде.
Илья Андреев