Обиделся и ушел. Кирьос психанул на турнире в Риме (видео)
Последнее шоу австралийца в Италии.
Последнее шоу австралийца в Италии.
Скандально известный теннисист Ник Кирьос решил не доигрывать матч с норвежцем Каспером Руудом.
В третьем сете при счете 1:1 австралиец был оштрафован судьей на гейм. После этого Кирьос ударил о землю ракетку, бросил на корт стул, потом собрал вещи, пожал руку сопернику и судье и ушел.
Возможно, Ник обиделся на болельщика, который ходил по трибуне во время партии.
Кирьосу присудили поражение и дисквалифицировали. Поэтому теннисист не получит призовых на этом турнире. Напомним, перед этим Кирьос обыграл россиянина Даниила Медведева.
Илья Андреев