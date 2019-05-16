Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Финляндия0
Дания1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия0
Латвия1
Хоккей. НХЛ
17.05
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада5
Франция2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция9
Австрия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Франция
Словакия
Все события
Фоторепортажи
10День Х. Эмоции Кокорина и Мамаева в зале суда
23Улыбки Овечкина, Ковальчука и Воробьева, серьезный Малкин
18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Обиделся и ушел. Кирьос психанул на турнире в Риме (видео)

Последнее шоу австралийца в Италии.

Наверх
Источник: AP 2019

Скандально известный теннисист Ник Кирьос решил не доигрывать матч с норвежцем Каспером Руудом.

В третьем сете при счете 1:1 австралиец был оштрафован судьей на гейм. После этого Кирьос ударил о землю ракетку, бросил на корт стул, потом собрал вещи, пожал руку сопернику и судье и ушел.

Возможно, Ник обиделся на болельщика, который ходил по трибуне во время партии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кирьосу присудили поражение и дисквалифицировали. Поэтому теннисист не получит призовых на этом турнире. Напомним, перед этим Кирьос обыграл россиянина Даниила Медведева.

Илья Андреев

Сборная Канады одержала третью победу на чемпионате мира
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли возглавил клуб КХЛ
Шведские хоккеисты забросили девять шайб в матче чемпионата мира
«Чемпионат»: «Краснодар» поборется с «Локомотивом» за Еременко
Семак: Возможно, я не буду соответствовать новым целям «Зенита»
Sky Germany: Йович подписал контракт с «Реалом» на € 50 млн
Форвард сборной Швеции догнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь