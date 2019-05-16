Обиделся и ушел. Кирьос психанул на турнире в Риме (видео)

Скандально известный теннисист Ник Кирьос решил не доигрывать матч с норвежцем Каспером Руудом.



В третьем сете при счете 1:1 австралиец был оштрафован судьей на гейм. После этого Кирьос ударил о землю ракетку, бросил на корт стул, потом собрал вещи, пожал руку сопернику и судье и ушел.



Возможно, Ник обиделся на болельщика, который ходил по трибуне во время партии.