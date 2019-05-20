Джокович сломал ракетку в финале с Надалем (видео)

Первая ракетка мира Новак Джокович был недоволен своей игрой в финале «Мастерса» в Риме. Уступив свою подачу в начале третьего сета, серб в негодовании начал бить ракеткой о корт.

Эмоциональный всплеск не помог Джоковичу: он проиграл решающий сет 1:6 и уступил испанцу.



Для Надаля победа в Риме стала первой на турнирах ATP в этом сезоне.



До этого оба теннисиста встречались в финале на Australian Open, там сильнее был Джокович.



Илья Андреев