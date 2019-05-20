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15:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович сломал ракетку в финале с Надалем (видео)

У Новака сдали нервы.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович был недоволен своей игрой в финале «Мастерса» в Риме.

Уступив свою подачу в начале третьего сета, серб в негодовании начал бить ракеткой о корт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эмоциональный всплеск не помог Джоковичу: он проиграл решающий сет 1:6 и уступил испанцу.

Для Надаля победа в Риме стала первой на турнирах ATP в этом сезоне.

До этого оба теннисиста встречались в финале на Australian Open, там сильнее был Джокович.

Илья Андреев

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