Джокович сломал ракетку в финале с Надалем (видео)
У Новака сдали нервы.
У Новака сдали нервы.
Первая ракетка мира Новак Джокович был недоволен своей игрой в финале «Мастерса» в Риме.
Уступив свою подачу в начале третьего сета, серб в негодовании начал бить ракеткой о корт.
Эмоциональный всплеск не помог Джоковичу: он проиграл решающий сет 1:6 и уступил испанцу.
Для Надаля победа в Риме стала первой на турнирах ATP в этом сезоне.
До этого оба теннисиста встречались в финале на Australian Open, там сильнее был Джокович.
Илья Андреев