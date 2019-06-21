Теннисист попал в лицо девочке, подающей мячи (видео)
Француз Николя Маю дважды попал в не очень приятные истории на турнире ATP в Лондоне
Француз Николя Маю дважды попал в не очень приятные истории на турнире ATP в Лондоне
В матче со Станисласом Вавринкой он решил потренировать подачу во время паузы в игре и попал мячом в лицо боллгерл, когда она этого не ожидала.
Плачущую девочку постарался утешить Вавринка, позже Маю тоже подошел к ней, чтобы извиниться.
В предыдущем матче французский теннисист и вовсе врезался в подкате в девочку, подающую мячи, после того как споткнулся.
После двух побед на турнире 37-летний Маю впервые за 12 лет вышел в четвертьфинал Queen’s Club в Лондоне.
Илья Андреев