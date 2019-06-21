Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
21 июня, источник: Sportmail.ru

Теннисист попал в лицо девочке, подающей мячи (видео)

Француз Николя Маю дважды попал в не очень приятные истории на турнире ATP в Лондоне

Наверх

В матче со Станисласом Вавринкой он решил потренировать подачу во время паузы в игре и попал мячом в лицо боллгерл, когда она этого не ожидала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Плачущую девочку постарался утешить Вавринка, позже Маю тоже подошел к ней, чтобы извиниться.

В предыдущем матче французский теннисист и вовсе врезался в подкате в девочку, подающую мячи, после того как споткнулся.

Во время загрузки произошла ошибка.

После двух побед на турнире 37-летний Маю впервые за 12 лет вышел в четвертьфинал Queen’s Club в Лондоне.

Илья Андреев

Дубль Заболотного помог «Зениту» разгромить австрийский клуб
ЦСКА продлил контракт с Аланом Дзагоевым до 2021 года
Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера
Аленичев: Прошедший сезон стал самым жутким в моей карьере
Бывший вратарь «Зенита» не рассматривает предложения из России
Вингер «Челси» получил щедрое предложение от китайского клуба
Первые комплекты наград II Европейских игр разыграют в субботу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь