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28 июня, источник: Sportmail.ru

«Самый священный корт в мире». Теннисисты радуются старту Уимблдона

Ждем главный турнир на траве.

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Источник: Reuters

1 июля в Лондоне стартует старейший теннисный турнир в мире — Уимблдон. Почти все теннисисты уже находятся в Англии и делятся эмоциями от скорого начала престижного соревнования.

Первая ракетка мира Новак Джокович сразу подчеркнул особый статус Уимблдона.

«И… мы вернулись! Самый священный корт в мире».

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4-кратный победитель турнира Джокович приветствует Энди Маррея. Британец дважды побеждал на Уимблдоне, в этом году он выступит только в парном разряде.

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Рафаэль Надаль предложил своим болельщикам загадку.

«Вокруг столько зелени, где же я?».

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Рекордсмен по победам на Уимблдоне (8 титулов!) Роджер Федерер тоже рад вернуться на турнир Большого шлема в Англию.

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Надаль и Федерер пообедали с теннисистами из топ-10. Компанию великим составили Доминик Тим (4-й номер рейтинга ATP), Александр Зверев (5) и Фабио Фоньини (10). В сентябре эта пятерка выступит в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера.

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Российские теннисистки тоже готовятся к турниру в Англии. Анастасия Павлюченкова уже знает, в чем будет играть на Уимблдоне.

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Дарья Касаткина получила подарки от Nike перед стартом турнира.

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Илья Андреев

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