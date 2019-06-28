«Самый священный корт в мире». Теннисисты радуются старту Уимблдона
Ждем главный турнир на траве.
Ждем главный турнир на траве.
1 июля в Лондоне стартует старейший теннисный турнир в мире — Уимблдон. Почти все теннисисты уже находятся в Англии и делятся эмоциями от скорого начала престижного соревнования.
Первая ракетка мира Новак Джокович сразу подчеркнул особый статус Уимблдона.
«И… мы вернулись! Самый священный корт в мире».
4-кратный победитель турнира Джокович приветствует Энди Маррея. Британец дважды побеждал на Уимблдоне, в этом году он выступит только в парном разряде.
Рафаэль Надаль предложил своим болельщикам загадку.
«Вокруг столько зелени, где же я?».
Рекордсмен по победам на Уимблдоне (8 титулов!) Роджер Федерер тоже рад вернуться на турнир Большого шлема в Англию.
Надаль и Федерер пообедали с теннисистами из топ-10. Компанию великим составили Доминик Тим (4-й номер рейтинга ATP), Александр Зверев (5) и Фабио Фоньини (10). В сентябре эта пятерка выступит в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера.
Российские теннисистки тоже готовятся к турниру в Англии. Анастасия Павлюченкова уже знает, в чем будет играть на Уимблдоне.
Дарья Касаткина получила подарки от Nike перед стартом турнира.
Илья Андреев