Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
28 июня, источник: Sportmail.ru

Теннисист отрезал рукава футболки из-за жары (видео)

Дело было в Турции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Француз Бенуа Пэр выразил ATP недовольство тем, что ему пришлось играть в экстремальную жару на турнире Antalya Open. Теннисист даже решил избавиться от рукавов майки по ходу матча с Виктором Троицки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Неприемлемо со стороны ATP позволять проводить матч в таких условиях. Начало встречи — в 13.30 в плюс 45 градусов! Это было опасно для игроков, 4 зрителей, моего тренера и судьи», — написал Пэр в твиттере, добавив хэштеги #скандал и #радчтояжив.

Во время загрузки произошла ошибка.

32-й номер рейтинга ATP Пэр проиграл Троицки (193-е место в рейтинге) в двух сетах за 1 час им 40 минут.

Илья Андреев

Как «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым русским клубом НХЛ
«Барселона» установила ценник на форварда в 400 миллионов евро
«Едва не продал «Золотую бутсу»: 25 лет рекорду Олегу Саленко
Иванка Трамп, «Битлз» и пьяный дебош: как Уэйн Руни живет в США
Россиянки потерпели второе поражение подряд на ЧЕ по баскетболу
Два топ-пилота разбили свои болиды во второй практике в Австрии
Российская легкоатлетка дисквалифицирована из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь