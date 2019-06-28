Теннисист отрезал рукава футболки из-за жары (видео)
Дело было в Турции.
Дело было в Турции.
Француз Бенуа Пэр выразил ATP недовольство тем, что ему пришлось играть в экстремальную жару на турнире Antalya Open. Теннисист даже решил избавиться от рукавов майки по ходу матча с Виктором Троицки.
«Неприемлемо со стороны ATP позволять проводить матч в таких условиях. Начало встречи — в 13.30 в плюс 45 градусов! Это было опасно для игроков, 4 зрителей, моего тренера и судьи», — написал Пэр в твиттере, добавив хэштеги #скандал и #радчтояжив.
32-й номер рейтинга ATP Пэр проиграл Троицки (193-е место в рейтинге) в двух сетах за 1 час им 40 минут.
Илья Андреев