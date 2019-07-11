Судья вышел на корт, поменявшись с местами с игроком (видео)
На Уимблдоне классно.
На Уимблдоне классно.
В Англии завершается один из главных турниров года. Помимо турниров в одиночных, парных и смешанных разрядах на корты Уимблдона выходят и известные ветераны тенниса.
В парном матче Патрика Макинроя (младший брат знаменитого Джона Макинроя — прим.) и Анри Леконта случилась удивительная замена. Макинрой притворился, что недоволен ходом игры и ему нужна помощь на корте. Его партнер тут же предложил судье на вышке поменяться местами.
Дальше все было весело.
Макинрой и Леконт в итоге проиграли свой матч в двух сетах, но приз зрительских симпатий они точно заслужили.
Илья Андреев