Судья вышел на корт, поменявшись с местами с игроком (видео)

В Англии завершается один из главных турниров года. Помимо турниров в одиночных, парных и смешанных разрядах на корты Уимблдона выходят и известные ветераны тенниса.



В парном матче Патрика Макинроя (младший брат знаменитого Джона Макинроя — прим.) и Анри Леконта случилась удивительная замена. Макинрой притворился, что недоволен ходом игры и ему нужна помощь на корте. Его партнер тут же предложил судье на вышке поменяться местами.



Дальше все было весело.