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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова сходила на выставку в галерею Тейт (фото)

Марии понравилось.

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Источник: AP 2019

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что побывала в Современной галерее Тейт в Лондоне. В этом месте ближайший год выставляется датско-исландский художник Олафур Элиассон.

«Если вы еще не видели, то в галерее Тейт проходит невероятная выставка Олафура Элиассона», — написала Шарапова в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Элиассон известен своими необычными инсталляциями. одна из них — «Твой слепой пассажир». 90-метровый туннель наполнен туманом, в котором можно видеть только в пределах полутора метров. Это вынуждает посетителей подключать другие органы чувств помимо зрения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шарапова побывала в этом туннеле вместе со своим бойфрендом Алексом Гилксом.

Мария досрочно завершила матч первого круга на Уимблдоне из-за травмы, но планирует сыграть на Открытом чемпионате США.

Илья Андреев

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