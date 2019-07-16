Шарапова сходила на выставку в галерею Тейт (фото)
Марии понравилось.
Марии понравилось.
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что побывала в Современной галерее Тейт в Лондоне. В этом месте ближайший год выставляется
«Если вы еще не видели, то в галерее Тейт проходит невероятная выставка Олафура Элиассона», — написала Шарапова в инстаграме.
Элиассон известен своими необычными инсталляциями. одна из них — «Твой слепой пассажир». 90-метровый туннель наполнен туманом, в котором можно видеть только в пределах полутора метров. Это вынуждает посетителей подключать другие органы чувств помимо зрения.
Шарапова побывала в этом туннеле вместе со своим бойфрендом Алексом Гилксом.
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Илья Андреев