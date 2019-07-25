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25 июля, источник: Sportmail.ru

У теннисиста закончились силы, но он все равно доиграл матч до конца (видео)

Драма в Гамбурге.

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Источник: Reuters

На турнире ATP в Германии неожиданно закончился поединок между сербом Филипом Краиновичем и словаком Мартином Клижаном.

30-летний Клижан в третьем сете при счете 1:2 почувствовал себя плохо и вызвал физиотерапевта на корт. Несмотря на то, что у него не осталось сил вести борьбу, словацкий теннисист решил доиграть матч до конца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Краинович выиграл следующие 4 гейма и победил 6:1 в решающем сете. Матч продолжался 2 часа 35 минут, став самым продолжительным на этом турнире. Отметим, что сегодня в Гамбурге, где проходит соревнование, стоит жаркая погода — плюс 35 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что во втором сете Клижан был в двух очках от победы в матче. При счете 3:5 на подаче Краиновича было 0:30. Но серб отыгрался и выиграл второй сет 7:5.

Илья Андреев

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