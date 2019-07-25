У теннисиста закончились силы, но он все равно доиграл матч до конца (видео)

Источник: Reuters

На турнире ATP в Германии неожиданно закончился поединок между сербом Филипом Краиновичем и словаком Мартином Клижаном.



30-летний Клижан в третьем сете при счете 1:2 почувствовал себя плохо и вызвал физиотерапевта на корт. Несмотря на то, что у него не осталось сил вести борьбу, словацкий теннисист решил доиграть матч до конца.

Краинович выиграл следующие 4 гейма и победил 6:1 в решающем сете. Матч продолжался 2 часа 35 минут, став самым продолжительным на этом турнире. Отметим, что сегодня в Гамбурге, где проходит соревнование, стоит жаркая погода — плюс 35 градусов.