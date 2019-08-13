Джокович лечится иглоукалыванием (фото)

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что продолжает пользоваться услугами иглотерапевта. «Традиционный китайские лекарственные травы на иглах. Это не всегда приятно, зато эффективно», — подписал фото сербский теннисист.

Акупунктура — направление в китайской медицине, благодаря воздействию игл на определенные точки у пациента снимается боль.



Джокович несколько лет работает с физиотерапевтом и диетологом Улиссом Бадио. Аргентинский специалист занимается и иглоукалыванием.



Джокович начинает американскую серию турниров на харде с Цинциннати. Сегодня серб сыграет во втором круге «Мастерса» с американцем Сэмом Куэрри.



Илья Андреев