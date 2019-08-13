Джокович лечится иглоукалыванием (фото)
Китайская медицина в действии.
Китайская медицина в действии.
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что продолжает пользоваться услугами иглотерапевта.
«Традиционный китайские лекарственные травы на иглах. Это не всегда приятно, зато эффективно», — подписал фото сербский теннисист.
Акупунктура — направление в китайской медицине, благодаря воздействию игл на определенные точки у пациента снимается боль.
Джокович несколько лет работает с физиотерапевтом и диетологом Улиссом Бадио. Аргентинский специалист занимается и иглоукалыванием.
Джокович начинает американскую серию турниров на харде с Цинциннати. Сегодня серб сыграет во втором круге «Мастерса» с американцем Сэмом Куэрри.
Илья Андреев