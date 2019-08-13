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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович лечится иглоукалыванием (фото)

Китайская медицина в действии.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что продолжает пользоваться услугами иглотерапевта.

«Традиционный китайские лекарственные травы на иглах. Это не всегда приятно, зато эффективно», — подписал фото сербский теннисист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Акупунктура — направление в китайской медицине, благодаря воздействию игл на определенные точки у пациента снимается боль.

Джокович несколько лет работает с физиотерапевтом и диетологом Улиссом Бадио. Аргентинский специалист занимается и иглоукалыванием.

Джокович начинает американскую серию турниров на харде с Цинциннати. Сегодня серб сыграет во втором круге «Мастерса» с американцем Сэмом Куэрри.

Илья Андреев

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