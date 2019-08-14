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14 августа, источник: Sportmail.ru

Азаренко позвала маленькую болельщицу на корт и сыграла с ней (видео)

У Виктории доброе сердце.

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко досрочно победила в первом круге турнира WTA в Цинциннати. Ее соперница Белинда Бенчич снялась из-за травмы, проиграв первый сет 4:6 и уступая 0:1 во втором сете.

Азаренко решила не уходить с корта так быстро и позвала юную болельщицу сыграть с ней. Зрители оценили жест теннисистки, сама девочка, конечно, была в восторге.

Комментаторы отметили, что маленькая болельщица хорошо держалась на корте, играя в шлепанцах и держа ракетку то в правой руке, то в левой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором круге Азаренко сыграет с Донной Векич из Хорватии. Виктория побеждала на турнире в Цинциннати в 2013-м, в прошлом году белорусская спортсменка выбыла втором раунде.

Илья Андреев

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