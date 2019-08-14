Азаренко позвала маленькую болельщицу на корт и сыграла с ней (видео)
У Виктории доброе сердце.
У Виктории доброе сердце.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко досрочно победила в первом круге турнира WTA в Цинциннати. Ее соперница Белинда Бенчич снялась
Азаренко решила не уходить с корта так быстро и позвала юную болельщицу сыграть с ней. Зрители оценили жест теннисистки, сама девочка, конечно, была в восторге.
Комментаторы отметили, что маленькая болельщица хорошо держалась на корте, играя в шлепанцах и держа ракетку то в правой руке, то в левой.
Во втором круге Азаренко сыграет с Донной Векич из Хорватии. Виктория побеждала на турнире в Цинциннати в 2013-м, в прошлом году белорусская спортсменка выбыла втором раунде.
Илья Андреев