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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Кирьос накричал на судью и сломал две ракетки в матче с Хачановым (видео)

Австралийца ждет большой штраф.

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Источник: Reuters

Австралийский теннисист Ник Кирьос со скандалом вылетел с «Мастерса» в Цинциннати.

Кирьос проиграл в трех сетах россиянину Карену Хачанову, при этом австралиец получил несколько замечаний за неспортивное поведение.

В первом сете при счете 1:2 Кирьос на эмоциях выбил мяч на трибуну. Проиграв второй сет на тай-брейке австралиец разразился тирадой в адрес судьи, назвав его «картошкой» и «худшим арбитром в мире». Кирьос был недоволен, что его подгоняют при выполнении подачи. По его мнению судья Фергюс Мерфи слишком рано запускал счетчик на подачу.

«У меня ни с кем не было проблем — только с этим арбитром. Позор какой-то. Рафа (Надаль — прим.) играет так же быстро? Прекрасно, просто прекрасно. Если Рафа играет так же быстро, то я ухожу из тенниса. Почему у меня всегда проблемы с этой картошкой, сидящей на стуле?» — крикнул Кирьос.

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За свои слова Ник получил штраф в одно очко. Кирьос сразу попросил туалетный перерыв, арбитр не разрешил его сделать, но теннисист все равно ушел в подтрибунное помещение, где сломал две ракетки. После этого Кирьос вернулся на корт.

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Позже австралиец бросил одну бутылку с водой в судейскую вышку, а другую ударил о корт.

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Кирьос в итоге проиграл матч двойной ошибкой на своей подаче. После рукопожатия с Хачановым он назвал судью «чертовым инструментом», плюнул в его сторону и ушел.

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Илья Андреев

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