Кирьос накричал на судью и сломал две ракетки в матче с Хачановым (видео)

Австралийский теннисист Ник Кирьос со скандалом вылетел с «Мастерса» в Цинциннати.



Кирьос проиграл в трех сетах россиянину Карену Хачанову, при этом австралиец получил несколько замечаний за неспортивное поведение.



В первом сете при счете 1:2 Кирьос на эмоциях выбил мяч на трибуну. Проиграв второй сет на тай-брейке австралиец разразился тирадой в адрес судьи, назвав его «картошкой» и «худшим арбитром в мире». Кирьос был недоволен, что его подгоняют при выполнении подачи. По его мнению судья Фергюс Мерфи слишком рано запускал счетчик на подачу.



«У меня ни с кем не было проблем — только с этим арбитром. Позор какой-то. Рафа (Надаль — прим.) играет так же быстро? Прекрасно, просто прекрасно. Если Рафа играет так же быстро, то я ухожу из тенниса. Почему у меня всегда проблемы с этой картошкой, сидящей на стуле?» — крикнул Кирьос.