Кирьос накричал на судью и сломал две ракетки в матче с Хачановым (видео)
Австралийца ждет большой штраф.
Австралийца ждет большой штраф.
Австралийский теннисист Ник Кирьос со скандалом вылетел с «Мастерса» в Цинциннати.
Кирьос проиграл в трех сетах россиянину Карену Хачанову, при этом австралиец получил несколько замечаний за неспортивное поведение.
В первом сете при счете 1:2 Кирьос на эмоциях выбил мяч на трибуну. Проиграв второй сет на
«У меня ни с кем не было проблем — только с этим арбитром. Позор
За свои слова Ник получил штраф в одно очко. Кирьос сразу попросил туалетный перерыв, арбитр не разрешил его сделать, но теннисист все равно ушел в подтрибунное помещение, где сломал две ракетки. После этого Кирьос вернулся на корт.
Позже австралиец бросил одну бутылку с водой в судейскую вышку, а другую ударил о корт.
Кирьос в итоге проиграл матч двойной ошибкой на своей подаче. После рукопожатия с Хачановым он назвал судью «чертовым инструментом», плюнул в его сторону и ушел.
Илья Андреев