Циципас накричал на судью в матче с Рублевым (видео)

Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас обрушился с тирадой на судью в пятом сете матча с Андреем Рублевым на US Open.



Греческий теннисист не спеша менял напульсник и налобную повязку и задержался с выходом на корт. Когда арбитр на вышке Дамьен Дюмюсуа попросил Циципаса продолжить играть, тот ответил, что еще не поменял экипировку.



«Ты что-то имеешь против меня. Возможно, потому что ты француз, вы все там странные. Дай мне предупреждение, мне все равно. Дай мне предупреждение», — заявил в ответ Циципас судье.