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13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Циципас накричал на судью в матче с Рублевым (видео)

Кажется, ему не нравятся французы.

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Источник: Reuters

Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас обрушился с тирадой на судью в пятом сете матча с Андреем Рублевым на US Open.

Греческий теннисист не спеша менял напульсник и налобную повязку и задержался с выходом на корт. Когда арбитр на вышке Дамьен Дюмюсуа попросил Циципаса продолжить играть, тот ответил, что еще не поменял экипировку.

«Ты что-то имеешь против меня. Возможно, потому что ты француз, вы все там странные. Дай мне предупреждение, мне все равно. Дай мне предупреждение», — заявил в ответ Циципас судье.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этот момент счет был 4:3 в пользу Рублева, и россиянин должен был подавать. В итоге грек был наказан, и гейм начался со счета 15:0 в пользу Андрея.

Рублев выиграл этот гейм, а затем и пятый сет — 7:5. Отметим, что концовку матча Циципас доигрывал, испытывая судороги в ноге.

Илья Андреев

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