Циципас накричал на судью в матче с Рублевым (видео)
Кажется, ему не нравятся французы.
Кажется, ему не нравятся французы.
Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас обрушился с тирадой на судью в пятом сете матча с Андреем Рублевым на US Open.
Греческий теннисист не спеша менял напульсник и налобную повязку и задержался с выходом на корт. Когда арбитр на вышке Дамьен Дюмюсуа попросил Циципаса продолжить играть, тот ответил, что еще не поменял экипировку.
«Ты
В этот момент счет был 4:3 в пользу Рублева, и россиянин должен был подавать. В итоге грек был наказан, и гейм начался со счета 15:0 в пользу Андрея.
Рублев выиграл этот гейм, а затем и пятый сет — 7:5. Отметим, что концовку матча Циципас доигрывал, испытывая судороги в ноге.
Илья Андреев