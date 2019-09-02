Джоковича освистали на US Open (видео)
Странная реакция.
Странная реакция.
Первая теннисист мира Новак Джокович досрочно завершил выступление на US Open.
Когда Джокович уходил с корта, болельщики начали его освистывать. В ответ Новак включил сарказм и показал зрителям большой палец.
«Он совершенно не заслуживает того, чтобы его освистывали», — заметили комментаторы встречи.
Джокович провел уже несколько матчей в
Ранее у Джоковича был конфликт с одним из болельщиков: перед матчем третьего круга с Денисом Кудлой тот предложил сербу сняться с турнира. «Я найду тебя», — пообещал тогда Джокович.
Илья Андреев