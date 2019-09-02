Джоковича освистали на US Open (видео)

Первая теннисист мира Новак Джокович досрочно завершил выступление на US Open. Из-за травмы серб снялся с турнира по ходу третьего сета в матче с Станисласом Вавринкой. Когда Джокович уходил с корта, болельщики начали его освистывать. В ответ Новак включил сарказм и показал зрителям большой палец. «Он совершенно не заслуживает того, чтобы его освистывали», — заметили комментаторы встречи.

Джокович провел уже несколько матчей в Нью-Йорке с травмой левого плеча и сегодня решил, что ему нет смысла продолжать играть с таким повреждением. В поединке с Вавринкой он проиграл первые два сета (4:6, 5:7) и уступал в третьем (1:2).



Ранее у Джоковича был конфликт с одним из болельщиков: перед матчем третьего круга с Денисом Кудлой тот предложил сербу сняться с турнира. «Я найду тебя», — пообещал тогда Джокович.