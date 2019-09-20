Джокович собрал картошку на ферме в Сербии (фото)
Не забыл свои корни.
Не забыл свои корни.
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился необычной фотографией в своем инстаграме. Теннисист показал, как собирал картошку в деревне Брзече на юге Сербии.
«Спасибо за этот опыт в Брзече. Тут живут добрые, приятные люди, у каждого из них интересная история. Мне тут многое вспомнилось из моего детства. Встретил тут много людей, которые помогли мне осуществить мечту — стать профессиональным теннисистом. Эмоции переполняют меня. И, кстати, я получил немного картошки за свой труд», — подписал фото Джокович.
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Илья Андреев