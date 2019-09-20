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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович собрал картошку на ферме в Сербии (фото)

Не забыл свои корни.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился необычной фотографией в своем инстаграме. Теннисист показал, как собирал картошку в деревне Брзече на юге Сербии.

«Спасибо за этот опыт в Брзече. Тут живут добрые, приятные люди, у каждого из них интересная история. Мне тут многое вспомнилось из моего детства. Встретил тут много людей, которые помогли мне осуществить мечту — стать профессиональным теннисистом. Эмоции переполняют меня. И, кстати, я получил немного картошки за свой труд», — подписал фото Джокович.

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Джокович сейчас проживает в Монте-Карло, но часто бывает у себя на родине. Известно, что Новак начал играть в теннис в Сербии с 4 лет, а в 12 переехал в Германию.

После US Open Джокович не играл в других турнирах. В США серб из-за травмы не доиграл матч против Станисласа Вавринки.

Илья Андреев

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