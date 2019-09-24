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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист пришел с пивом на пресс-конференцию (видео)

Главный бунтарь ATP делает, что хочет.

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Источник: Reuters

Австралийский теннисист Ник Кирьос пришел с пивом на итоговую пресс-конференцию Кубка Лэйвера. Спортсмен отвечал на вопросы вместе с капитаном сборной мира Джоном Макинроем.

Кирьос снялся с последнего матча турнира из-за травмы, и, когда его спросили о состоянии здоровья, австралиец сначала допил бутылку пива.

Позже спортсмен выложил этот момент пресс-конференции в своем инстаграме, подписав его: «Мое настроение перед серией турниров в Азии».

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Кирьос не играл в последний день Кубка Лэйвера из-за беспокоящей его травмы ключицы. Заменивший его Тэйлор Фриц победил Доминика Тима, но сборная мира все же уступила сборной Европы.

Сам Кирьос за один день Кубка Лэйвера проиграл Роджеру Федереру и победил в паре с Джеком Соком дуэт Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса.

По ходу матча с Федерером австралиец признался своей команде, что потерял концентрацию из-за очень красивой девушки на трибунах.

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Илья Андреев

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