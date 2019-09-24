Теннисист пришел с пивом на пресс-конференцию (видео)
Главный бунтарь ATP делает, что хочет.
Главный бунтарь ATP делает, что хочет.
Австралийский теннисист Ник Кирьос пришел с пивом на итоговую
Кирьос снялся с последнего матча турнира
Позже спортсмен выложил этот момент
Кирьос не играл в последний день Кубка Лэйвера
Сам Кирьос за один день Кубка Лэйвера проиграл Роджеру Федереру и победил в паре с Джеком Соком дуэт Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса.
По ходу матча с Федерером австралиец признался своей команде, что потерял концентрацию
Илья Андреев