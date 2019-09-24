Теннисист пришел с пивом на пресс-конференцию (видео)

Австралийский теннисист Ник Кирьос пришел с пивом на итоговую пресс-конференцию Кубка Лэйвера. Спортсмен отвечал на вопросы вместе с капитаном сборной мира Джоном Макинроем. Кирьос снялся с последнего матча турнира из-за травмы, и, когда его спросили о состоянии здоровья, австралиец сначала допил бутылку пива. Позже спортсмен выложил этот момент пресс-конференции в своем инстаграме, подписав его: «Мое настроение перед серией турниров в Азии».

Кирьос не играл в последний день Кубка Лэйвера из-за беспокоящей его травмы ключицы. Заменивший его Тэйлор Фриц победил Доминика Тима, но сборная мира все же уступила сборной Европы.



Сам Кирьос за один день Кубка Лэйвера проиграл Роджеру Федереру и победил в паре с Джеком Соком дуэт Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса.



По ходу матча с Федерером австралиец признался своей команде, что потерял концентрацию из-за очень красивой девушки на трибунах.