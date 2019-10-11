Циципас удивился, узнав о попадании на итоговый турнир ATP (видео)
Обескураживающая наивность.
Обескураживающая наивность.
Греческий теннисист Стефанос Циципас эмоционально отреагировал на новость о попадании в финал Мирового тура ATP. 20-летний спортсмен сегодня сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича на турнире в Шанхае.
После этой победы Циципас давал интервью и только там узнал от журналиста, что гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP.
«Не может быть! Правда? Я не знал об этом. Ура! Я понятия не имел об этом!
В этом сезоне Циципас выиграл 44 матча и проиграл 21. Это лучший год в карьере грека, он победил в двух турнирах.
В итоговом турнире ATP греческий теннисист сыграет с Джоковичем, Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером, Даниилом Медведевым и Домиником Тимом. Соревнование среди 8 лучших игроков ATP пройдет с 10 по 17 ноября в Лондоне. Призовой фонд — 8 млн долларов.
Илья Андреев