Циципас удивился, узнав о попадании на итоговый турнир ATP (видео)

Греческий теннисист Стефанос Циципас эмоционально отреагировал на новость о попадании в финал Мирового тура ATP. 20-летний спортсмен сегодня сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича на турнире в Шанхае.



После этой победы Циципас давал интервью и только там узнал от журналиста, что гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP.



«Не может быть! Правда? Я не знал об этом. Ура! Я понятия не имел об этом! Честно-честно! Я точно гарантировал себе участие? Ура!» — сказал Циципас, общаясь с корреспондентом.