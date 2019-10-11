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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Циципас удивился, узнав о попадании на итоговый турнир ATP (видео)

Обескураживающая наивность.

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Источник: Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас эмоционально отреагировал на новость о попадании в финал Мирового тура ATP. 20-летний спортсмен сегодня сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича на турнире в Шанхае.

После этой победы Циципас давал интервью и только там узнал от журналиста, что гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP.

«Не может быть! Правда? Я не знал об этом. Ура! Я понятия не имел об этом! Честно-честно! Я точно гарантировал себе участие? Ура!» — сказал Циципас, общаясь с корреспондентом.

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В этом сезоне Циципас выиграл 44 матча и проиграл 21. Это лучший год в карьере грека, он победил в двух турнирах.

В итоговом турнире ATP греческий теннисист сыграет с Джоковичем, Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером, Даниилом Медведевым и Домиником Тимом. Соревнование среди 8 лучших игроков ATP пройдет с 10 по 17 ноября в Лондоне. Призовой фонд — 8 млн долларов.

Илья Андреев

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