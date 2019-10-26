Лучшие теннисистки мира сделали селфи в Китае (фото)
Собрались, чтобы разыграть 14 млн долларов.
Собрались, чтобы разыграть 14 млн долларов.
В китайском Шэньчжэни 27 октября стартует финал тура WTA, где сыграют 8 сильнейших теннисисток сезона. По традиции перед началом итогового турнира спортсменки сделали общую фотографию, добавив к ней селфи. Фотографом стала первая ракетка мира Эшли Барти.
В одной группе с Барти сыграют Наоми Осака (3-й номер в рейтинге), Петра Квитова (6) и Белинда Бенчич (7).
В другом квартете за первые два места поспорят Каролина Плишкова (2), Бьянка Андрееску (4), Симона Халеп (5) и Элина Свитолина (8).
Призовой фонд итогового турнира, которой впервые пройдет в Шэньчжэни, составит 14 млн долларов. Победитель финала тура WTA получит более 3 млн долларов.
Илья Андреев