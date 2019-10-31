Теннисист бросил ракетку и попал в судью (видео)

Ммо во втором сете уступал 1:4 и после одного из розыгрышей со злости бросил ракетку. При этом он случайно попал в ногу линейному арбитру, за такое поведение теннисисту присудили досрочное поражение.

По совпадению в 2014- году на этом же турнире тоже самое случилось с Кингом. Тогда он попал ракеткой в судью и был дисквалифицирован.



Илья Андреев