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13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист бросил ракетку и попал в судью (видео)

Мгновенная дисквалификация.

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Источник: РИА "Новости"

Американский теннисист Майкл Ммо на челленджере в Шарлотсвилле досрочно проиграл матч Дариану Кингу.

Ммо во втором сете уступал 1:4 и после одного из розыгрышей со злости бросил ракетку. При этом он случайно попал в ногу линейному арбитру, за такое поведение теннисисту присудили досрочное поражение.

Во время загрузки произошла ошибка.

По совпадению в 2014- году на этом же турнире тоже самое случилось с Кингом. Тогда он попал ракеткой в судью и был дисквалифицирован.

Илья Андреев

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