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11 ноября, источник: Sportmail.ru

Шарапова увидела новых животных в Африке (видео)

Мария встретила гепарда, слона и носорога.

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Источник: РИА "Новости"

Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает поездку по сафари-парку в Африке. Спортсменка находится в Ботсване, вчера она увидела новых животных.

Сначала Мария встретилась с гепардом.

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Затем Шарапову довезли до стада буйволов, после чего она увидел слона.

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По словам Марии, она не могла отвести взгляд от зебр, пришедших на водопой. Шараповой также очень понравился носорог.

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«И почему мне никто не говорил, что на сафари надо было поехать раньше?» — написала Шарапова в инстаграме.

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Илья Андреев

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