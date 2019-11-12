Шарапова увидела новых животных в Африке (видео)
Мария встретила гепарда, слона и носорога.
Мария встретила гепарда, слона и носорога.
Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает поездку по
Сначала Мария встретилась с гепардом.
Затем Шарапову довезли до стада буйволов, после чего она увидел слона.
По словам Марии, она не могла отвести взгляд от зебр, пришедших на водопой. Шараповой также очень понравился носорог.
«И почему мне никто не говорил, что на сафари надо было поехать раньше?» — написала Шарапова в инстаграме.
Илья Андреев