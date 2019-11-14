Шарапова побывала в гостях у горилл (видео)

Теннисистка Мария Шарапова продолжает путешествовать по Африке. Российская спортсменка после Ботсваны посетила Руанду, где отправилась в национальный парк Volcanoes на границе с Угандой и Конго.



Там Мария встретилась с горными гориллами.



«Руанда! Мы в тебя влюбились. С утра отправились на поиски горилл, затем нас в лесу накрыл ливень. А потом увидели, как этот папаша прошел мимо нас, не обращая ни малейшего внимания (к счастью!). Удивительная поездка», — написала Шарапова в инстаграме.