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13 ноября, источник: Sportmail.ru

Шарапова побывала в гостях у горилл (видео)

Дело было в Руанде.

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Источник: AP 2019

Теннисистка Мария Шарапова продолжает путешествовать по Африке. Российская спортсменка после Ботсваны посетила Руанду, где отправилась в национальный парк Volcanoes на границе с Угандой и Конго.

Там Мария встретилась с горными гориллами.

«Руанда! Мы в тебя влюбились. С утра отправились на поиски горилл, затем нас в лесу накрыл ливень. А потом увидели, как этот папаша прошел мимо нас, не обращая ни малейшего внимания (к счастью!). Удивительная поездка», — написала Шарапова в инстаграме.

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В Руанде Шарапова была вместе со своим молодым человеком Александром Гилкесом.

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https://www.instagram.com/p/B4y53ViJ_D_/

Илья Андреев

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