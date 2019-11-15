Мугуруса сфотографировалась в купальнике на пляже в Африке
А еще поднялась на Килиманджаро.
А еще поднялась на Килиманджаро.
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проводит отпуск в Танзании.
«Никого. Свобода. Танзания, показанная моей камерой», — подписала Губаруса свою фотографию на пляже в купальнике.
Испанка также поднялась на самую высокую точку Африки — пик ухуру на горе Килиманджаро — 5895 метров над уровнем моря.
«О да! Мы живы! Минус 12 по Цельсию!».
В последний день восхождения группа туристов шла 22 часа.
«Отдельное спасибо проводнику, который разбудил меня, когда я свалилась на леднике», — написала Гарбинье.
Самым тяжелым испытанием были морозы по ночам.
Илья Андреев