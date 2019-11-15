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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Мугуруса сфотографировалась в купальнике на пляже в Африке

А еще поднялась на Килиманджаро.

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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проводит отпуск в Танзании. Экс-первая ракетка мира активно делится фотографиями в своих соцсетях.

«Никого. Свобода. Танзания, показанная моей камерой», — подписала Губаруса свою фотографию на пляже в купальнике.

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Испанка также поднялась на самую высокую точку Африки — пик ухуру на горе Килиманджаро — 5895 метров над уровнем моря.

«О да! Мы живы! Минус 12 по Цельсию!».

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В последний день восхождения группа туристов шла 22 часа.

«Отдельное спасибо проводнику, который разбудил меня, когда я свалилась на леднике», — написала Гарбинье.

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Самым тяжелым испытанием были морозы по ночам.

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Илья Андреев

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