Винус Уильямс и известный телеведущий станцевали на матче «Лейкерс» (видео)
Классная идея.
Классная идея.
Американская теннисистка Винус Уильямс побывала на матче НБА в необычном качестве. Известная спортсменка вышла на баскетбольную площадку и станцевала вместе с группой поддержки «Лейкерс».
Также в перерыве матча с «Оклахомой» в качестве чирлидеров «Лос-Анджелеса» себя показали ведущий комедийного
Полностью танцевальное шоу селебрити можно посмотреть здесь.
«Лейкерс» победили «Оклахому» 112:107, лидеры «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 59 очков на двоих.
Илья Андреев