Винус Уильямс и известный телеведущий станцевали на матче «Лейкерс» (видео)

Американская теннисистка Винус Уильямс побывала на матче НБА в необычном качестве. Известная спортсменка вышла на баскетбольную площадку и станцевала вместе с группой поддержки «Лейкерс».

Также в перерыве матча с «Оклахомой» в качестве чирлидеров «Лос-Анджелеса» себя показали ведущий комедийного ТВ-шоу Джеймс Корден и экс-звезда НФЛ Роб Гронковски.