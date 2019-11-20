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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Винус Уильямс и известный телеведущий станцевали на матче «Лейкерс» (видео)

Классная идея.

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Источник: РИА "Новости"

Американская теннисистка Винус Уильямс побывала на матче НБА в необычном качестве. Известная спортсменка вышла на баскетбольную площадку и станцевала вместе с группой поддержки «Лейкерс».

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Также в перерыве матча с «Оклахомой» в качестве чирлидеров «Лос-Анджелеса» себя показали ведущий комедийного ТВ-шоу Джеймс Корден и экс-звезда НФЛ Роб Гронковски.

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Полностью танцевальное шоу селебрити можно посмотреть здесь.

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«Лейкерс» победили «Оклахому» 112:107, лидеры «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 59 очков на двоих.

Илья Андреев

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